-POP_GessoUisque_070126 (1.3358215)\nUm jovem foi barrado em uma festa de réveillon ao tentar entrar no evento com uma garrafa de uísque escondida em uma faixa de gesso, no seu braço esquerdo. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que o rapaz aparece sendo revistado e, em seguida, tendo o gesso cortado pelos seguranças (assista acima).\nEm entrevista ao g1 Goiás, Gustavo Teixeira, de 22 anos, contou que essa foi a segunda vez que ele adotou o ‘disfarce’ para entrar com a bebida alcoólica em festas. O jovem, que é maranhense e mora há três anos em Aparecida de Goiânia, teve a ideia a partir de um vídeo que viu no TikTok.\nEu e os meus amigos tivemos essa ideia porque a festa, mesmo sendo open bar (consumo de bebida liberado) de cerveja, refrigerante e água, não tinha uísque. Então, o plano era levar uísque e beber com refrigerante na festa. E também o open bar acabaria às 2h. Então, a gente estava pensando que já teria algo para tomar”, contou.