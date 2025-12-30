-VÍDEO: Formanda percorre caminho de beca (1.3355630)\nVestida de beca e carregando a promessa feita ainda no início da faculdade, Darilene Rocha de Carvalho, 29 anos, viajou mais de 35 horas de ônibus de Goiânia até Fortaleza dos Nogueiras (MA) para reencontrar os pais e agradecer por nunca ter desistido dos estudos. A chegada no último sábado (27) terminou em lágrimas e silêncio emocionado na pequena casa onde ela cresceu.\nNatural do Maranhão, Darilene conta ao POPULAR que deixou a cidade natal aos 15 anos para morar em Goiânia, onde concluiu os estudos e iniciou a vida profissional. Hoje, trabalha como assessora na Goiás Previdência e mora na capital, mas carrega a história construída na zona rural do interior maranhense.\nEla se formou em Direito pela Faculdade Unievangélica, campus Senador Canedo, e decidiu que a conquista precisava ser compartilhada com quem esteve ao lado desde o começo. O trajeto, no entanto, foi longo e cheio de imprevistos.