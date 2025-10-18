Dois jovens, identificados como Gabriel Assis de Moura, de 21 anos, e Nyckollas Fernandes da Silva, de 19, desapareceram após o trabalho em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo Kristyani Mayara de Assis Lima, mãe de Gabriel, eles estão há 10 dias sem dar notícias.\nConforme José Martins de Moura, pai de Gabriel, o filho saiu de casa no último dia 8 de outubro. “Estamos desesperados a procura de notícia, alguma coisa. Eles estão sem documento, sem telefone”, contou.\nDelegado aposentado com Alzheimer desaparece após sair de casa, em Aparecida de Goiânia\nMergulhador desaparece após ser visto nadando em lago, em Minaçu\nProfessor de dança desaparece após sair de casa, em Anápolis\nDe acordo com José, na quarta-feira (8), o chefe do filho o levou para o centro da cidade para montar uma barraca de pastel. “Ele trabalhava lá há {cerca de} 8 meses, um ano”, disse.