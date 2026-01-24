Dois jovens morreram após o carro em que estavam sair da pista e capotar na GO-080, no trecho rural entre Nerópolis e Petrolina de Goiás, no centro goiano. Segundo o Corpo de Bombeiros, no local do acidente foram localizados uma jovem de 23 anos e um jovem de 20.\nEle, o condutor do veículo, foi encontrado morto no local, conforme informou a corporação. O corpo dele foi deixado aos cuidados da Polícia Militar e, posteriormente, encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).\nTios de ex-prefeito de Guapó estão entre as vítimas de acidente com carro e caminhões na GO-219\nAcidente entre carro e dois caminhões deixa quatro mortos, em Guapó\nAcidente com ônibus deixa 5 mortos no norte de Minas Gerais\nA segunda vítima, de acordo com os bombeiros, estava fora do veículo. Ela foi socorrida inconsciente e com sinais vitais. Foi encaminhada ao Hospital Sagrado Coração de Jesus, em Nerópolis; no entanto, não resistiu aos ferimentos.