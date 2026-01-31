-video: acidente mutirao (1.3368665)\nDois jovens, de 18 e 20 anos, morreram após um grave acidente envolvendo três veículos na madrugada deste sábado (31), no Setor Bueno, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar, a colisão ocorreu no cruzamento da Avenida Mutirão com a Avenida T-9, após um dos carros avançar o sinal vermelho.\nO tenente Ângelo Messias, do Batalhão de Trânsito, informou que o acidente envolveu pelo menos três veículos: uma Dodge Ram, um Fiat Palio e um Fiat Argo. No entanto, a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) aponta que um quarto veículo, um VW Virtus, também foi atingido após o Fiat Palio avançar o sinal vermelho em alta velocidade, provocando a sequência de colisões.\nAinda segundo o tenente, houve duas vítimas fatais, ambas ocupantes do Palio. O jovem de 18 anos teria morrido no local, já o outro, de 20 anos foi encaminhado ao Hospital de Urgências de Goiás (Hugo), onde veio a falecer.