Três jovens morreram e uma família ficou ferida após a colisão entre um carro e uma caminhonete na madrugada desta quinta-feira (1º), na GO-334, em Rubiataba, no norte de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, três vítimas ficaram presas às ferragens e uma delas foi resgatada com vida e encaminhada ao hospital, enquanto as outras duas morreram no local. A perícia foi acionada e as causas do acidente ainda serão investigadas.
Segundo a corporação, as equipes foram informadas de que havia vítimas presas dentro dos veículos após uma batida envolvendo um carro de passeio e uma caminhonete.
Os jovens que estavam na parati foram identificados como Gabriel Jacob de Oliveira, de 19 anos, e Alan Lima Borba, de 21, e o terceiro, Luis Paulo, que não teve a idade confirmada até o momento.