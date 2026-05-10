Mortes de Henrique Luiz L. Queiroz e Pedro Henrique Ferreira Martins causam comoção na cidade (Instagram/Henrique Luiz L. Queiroz e Pedro Henrique Ferreira Martins)\nDois jovens morreram em um grave acidente na GO-487, na zona rural de Edéia, no sul de Goiás. As vítimas foram identificadas como Henrique Luiz L. Queiroz e Pedro Henrique Ferreira Martins. Um terceiro ocupante do veículo foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Municipal de Vicentinópolis.\nO POPULAR entrou em contato com a unidade de saúde para obter informações sobre o estado de saúde do paciente, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.\nSegundo a PM, o acidente aconteceu na manhã de sábado (9), quando o veículo, um Toyota Etios, seguia no sentido Edéia–Vicentinópolis. Porém, o condutor perdeu o controle da direção, o carro deixou a pista e atingiu uma árvore.