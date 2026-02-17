Vítimas foram identificadas como João Luiz Silva Aby Azar, Bruno Pereira do Vale, Alexandre Alves de Oliveira e Adryhan Rodrigues dos Passos (Reprodução/ TV Anhanguera)\nEram amigos desde a infância, trabalhadores e apaixonados por futebol os quatro jovens que morreram após uma batida entre dois carros na manhã de domingo (15), na GO-060, na altura do km 65, saída para Turvânia, em Nazário, na região central de Goiás.\nAs vítimas foram identificadas como João Luiz Silva Aby Azar, de 24 anos; Bruno Pereira do Vale, de 27; Alexandre Alves de Oliveira, de 26; e Adryhan Rodrigues dos Passos, de 15.\nLeia a matéria do g1 Goiás: Jogadores de futebol que morreram em acidente na GO-060 voltavam de uma festa, diz amigo que sobreviveu\nUm dos sobreviventes contou que ainda tenta lidar com o impacto da perda e destacou que o grupo mantinha laços desde muito cedo.