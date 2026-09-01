Sávio da Costa Tavares e Gabriel Antônio Lopes Matos (Reprodução/TV Anhanguera)\nDois jovens morreram após os carros que dirigiam baterem de frente na BR-414, em Cocalzinho de Goiás. Conforme apurado pela TV Anhanguera, Sávio da Costa Tavares e Gabriel Antônio Lopes Matos moravam na cidade e frequentavam a mesma igreja.\nO acidente aconteceu na segunda-feira (31). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos motoristas invadiu a pista contrária, o que causou a batida. Com o impacto, Sávio e Gabriel ficaram feridos e morreram ainda no local. Ambos foram enterrados nesta terça-feira (1º).\nA concessionária Ecovias do Araguaia, responsável pela administração da rodovia, informou que o trecho foi temporariamente interditado para os trabalhos das equipes operacionais e de resgate, mas já está liberado.