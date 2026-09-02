Beatriz e Wagner iam começar a morar juntos em setembro (Arquivo pessoal / Katarina Ferreira)\nOs três jovens que morreram em um acidente na BR-070, no domingo (30), voltavam de uma partida de futebol e seguiam para Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF). Entre as vítimas estavam Beatriz, de 17 anos, e Wagner, de 21, que eram namorados e planejavam morar juntos neste mês de setembro, segundo a mãe da jovem. A terceira vítima foi identificada como Luan, de 19 anos, amigo do casal.\nMãe de Beatriz, Katarina Ferreira contou ao jornal O POPULAR que a filha e Wagner planejavam começar uma vida juntos neste mês. Segundo ela, os dois iriam morar juntos em setembro.\nEla namorava o Wagner onde os dois iria morar junto esse mês de setembro", conta.\nAcidente mata três pessoas na BR-070\nTrês jovens que morreram em acidente na BR-070 voltavam de jogo de futebol