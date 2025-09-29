Segundo a PRF, cinco pessoas estavam no veículo que capotou e pegou fogo na BR-153 (Reprodução/TV Anhanguera)\nOs jovens, de 25 e 26 anos, que sobreviveram ao acidente que causou a morte de Alana Silverio, Delza Lopes e Paulo Morais, na BR-153, em Morrinhos, estão em estado regular e respiram espontaneamente, de acordo com Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) de Goiânia.\nO acidente aconteceu no Km 633 da rodovia, no sentido Morrinhos/Goiânia, na tarde do dia 14 de setembro. As causas que levaram o veículo a sair da pista ainda estão sendo apuradas.\nJovem morre após carro sair da pista, capotar e pegar fogo na BR-153, em Morrinhos\nMorre segunda vítima de acidente com carro que capotou, pegou fogo na BR-153 e deixou jovens em estado grave\nMorre terceira vítima de acidente com carro que pegou fogo e deixou dois jovens mortos e dois feridos