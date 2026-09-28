O juiz aposentado e professor José Bezerra Costa morreu nesta segunda-feira (28), aos 82 anos em Goiânia. A causa da morte não foi informada. De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), ele ingressou na magistratura em 1970 e atuou nas comarcas de Aurilândia, Hidrolândia, Bom Jesus de Goiás e Anápolis. Bezerra também lecionou Direito Civil na Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) e na Universidade Federal de Goiás (UFG).\nEm nota, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO) lamentou a morte do profissional. A entidade destacou sua dedicação ao Judiciário e ao ensino, ressaltando sua contribuição na formação de gerações de profissionais do Direito no estado. O magistrado também era membro da Academia Goiana de Direito (Acad), na qual ocupava a cadeira de número 39 (todas as notas na íntegra no final).