Juiz aposentado Enauro de Freitas morreu aos 84 anos, em Goiânia (Reprodução/Instagram/Geraldo de Freitas)\nO juiz aposentado Enauro de Freitas morreu aos 84 anos, nesta quinta-feira (9), em Goiânia. Ele atuou no Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO). A causa da morte não foi divulgada. Enauro deixa a esposa, Lígia, os filhos Danilo, Raquel e Geraldo, além de três netas.\nO velório foi realizado na noite de quinta-feira (9), no Cemitério Parque Memorial de Goiânia. O sepultamento está previsto para as 9h desta sexta-feira (10), no mesmo local.\nNas redes sociais, o advogado Danilo de Freitas, um dos filhos de Enauro, lamentou a morte do pai.\nSem palavras para externar a perda do meu querido pai Enauro”, escreveu Danilo de Freitas.\nMorre em Anápolis aos 107 anos dona Josefa, mãe do padre Geovane\nProfessor morre após acidente de bicicleta em trilha de Pirenópolis