A mãe da criança de 4 anos que morreu após ataque de um cachorro da raça pit bull, em Itumbiara, no sul de Goiás, recebeu um perdão judicial, disse o advogado da família, Walter Neto. A mulher tinha saído para trabalhar e deixou em casa o menino com outros dois filhos de 9 e 7 anos. O cão era do dono da residência alugada.\nO perdão se deu após o crime de abandono de incapaz ser desclassificado para homicídio culposo (onde não há culpa) e que é possível o perdão", esclareceu o defensor.\nAssista vídeo da TV Anhanguera com cenas da casa da família: Justiça concede perdão judicial para a mãe do criança de 4 anos morta por ptibull\nO caso aconteceu em 2 de julho deste ano. A Polícia Civil constatou que a mulher tinha deixado os três filhos sozinhos sem supervisão de um adulto no momento do ataque. Neto acrescentou que o juiz Alexandre Moraes Costa entendeu que a mãe "já sofreu a maior pena possível com a perda do filho".