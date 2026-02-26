O juiz Cristian Battaglia afirmou, na sentença que condenou um frigorífico de Goiânia por exibir o cartaz “Petista aqui não é bem-vindo”, que a postura adotada pela empresa legitima discursos de ódio e estimula a violência político-partidária. A decisão foi proferida na segunda-feira (23) e ainda cabe recurso.\nEm nota enviada à reportagem no dia 24 de fevereiro, o advogado de defesa do frigorífico, Carlos Olivo, informou que vai recorrer da decisão ao Tribunal de Justiça de Goiás. Vamos ingressar com recurso e solicitar ao Tribunal de Justiça de Goiás que reconheça o equívoco cometido e reforme a decisão", diz trecho do comunicado (veja nota na íntegra ao fim da matéria).\nO estabelecimento, a Casa de Carnes Frigorífico Goiás Ltda, localizada no Setor Sul, foi condenado ao pagamento de R$ 130 mil por publicidade considerada abusiva e discriminatória. Do total, R$ 30 mil correspondem a dano moral coletivo e R$ 100 mil referem-se ao descumprimento de decisões judiciais anteriores.