Nivaldo Mendes Pereira, de 62 anos (Divulgação / TJGO)\nA morte do juiz Nivaldo Mendes Pereira, de 62 anos, gerou comoção nas redes sociais nesta quarta-feira (5). Segundo o Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), ele atuava como diretor do Foro da Comarca de Santa Cruz de Goiás, na região sudeste do estado. A causa da morte não foi divulgada até a última atualização desta reportagem.\nA prefeitura lamentou a morte do juiz pelas redes sociais e relembrou o seu histórico profissional. “Formado em Direito em 1995, o magistrado dedicou sua vida à segurança pública e à Justiça, tendo atuado como policial civil antes de ingressar na magistratura, em 2001”, informou em parte da nota (leia nota na íntegra ao final do texto).\nAo longo de sua trajetória, Nivaldo Mendes atuou nas comarcas de São Domingos, Sanclerlândia e atualmente estava em Santa Cruz de Goiás. O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) informou que a carreira do juiz foi marcada pelo compromisso.