A juíza responsável pelo caso Henry Borel anunciou o adiamento do julgamento do caso Henry Borel na manhã desta segunda-feira (25), mas depois recuou da decisão. Com isso, o julgamento do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Jairinho, e de Monique Medeiros Costa e Silva vai prosseguir.\nA decisão havia sido tomada após Jairinho ter destituído os advogados. Porém, o julgamento foi retomado após o filho dele, Luiz Fernando Abdul Figueiredo dos Santos, assumir a defesa do pai como advogado principal. Santos se formou recentemente em direito.\nO casal é acusado de ser responsável pela morte do menino Henry, filho de Monique e enteado de Jairinho.\nCaso Henry Borel: após sessão adiada, juíza manda soltar Monique Medeiros\nMorte de menina por suspeita de envenenamento é investigada pela polícia em Alto Horizonte