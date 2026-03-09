A posse da juíza Nathália Bueno Arantes da Costa, como presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego) para o triênio 2026–2029 aconteceu nesta sexta-feira (6). Em solenidade realizada na sede da entidade, em Goiânia, a nova gestão também é composta pelo 1º vice-presidente, desembargador Átila Naves Amaral; e o 2º vice-presidente, Márcio Molinarionde que assumiram o compromisso de liderar a categoria pelos próximos três anos.\nTJ-GO pagou R$ 106 milhões em licenças compensatórias em 2025\nDesembargador é aposentado compulsoriamente por caso de assédio sexual no TJ-GO\nDesembargador do TJGO é aposentado compulsoriamente por assédio\nTrajetória\nNathália Arantes iniciou sua trajetória na magistratura como juíza substituta na Comarca de Goiânia e atuou também na Comarca de Posse. Em 2016, tornou-se juíza titular da Comarca de Silvânia, onde exerceu as funções de diretora do Foro e juíza eleitoral. Já em 2022, foi promovida para a Comarca de Anápolis, assumindo a titularidade da 4ª Vara Criminal. No âmbito associativo, já atuou como diretora social da ASMEGO em dois biênios.