Nathalia Bueno Arantes, eleita nova presidente da Asmego e Patrícia Carrijo, nova coordenadora da Justiça Estadual (Divulgação/Asmego)\nA juíza Nathália Bueno Arantes, titular da 4ª Vara Criminal de Anápolis, foi eleita presidente da Associação dos Magistrados de Goiás (Asmego) para o triênio 2026-2029. Com o apoio da atual presidente, Patrícia Carrijo, Nathalia integrou chapa única, composta também pelo desembargador Átila Naves Amaral (1º vice-presidente) e por Márcio de Castro Molinari (2º vice-presidente). A eleição aconteceu na última sexta-feira (14), em Goiânia.\nNo mesmo dia, os associados da entidade também votaram nas eleições da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). Com chapa única e liderada pela candidata a presidente juíza Vanessa Mateus (TJSP), Patrícia Carrijo -que encerra seu terceiro mandato como presidente da Asmego-, recebeu 90% dos votos para ocupar o cargo de coordenadora da Justiça Estadual.