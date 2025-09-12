-POP_JUIZA_RISADA_10_9_2025 (1.3310514)\nA Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (ASMEGO) divulgou uma nota em defesa da juíza Mônica Miranda, afirmando que ela teve uma postura humana e que sua conduta não comprometeu a seriedade da audiência. O posicionamento foi divulgado após a repercussão de um vídeo em que ela aparece rindo e brincando ao rever um preso em audiência de custódia (assista acima). O caso gerou debates nas redes sociais.\nA postura cordial da magistrada não retira a seriedade do ato, mas traduz o equilíbrio entre firmeza judicial e respeito à dignidade da pessoa humana, princípios que norteiam a magistratura", pontuou a Asmego.\nA audiência de custódia ocorreu no dia 15 de maio deste ano, mas o vídeo só começou a circular nas redes sociais na última semana. As imagens foram obtidas com exclusividade pelo jornalista Ramon Lacerda, da TV Anhanguera. Segundo a emissora, o homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo.