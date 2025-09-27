A juíza Isabela Rebouças Maia que se casou em cerimônia comunitária kalunga, realizada em Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros, no Entorno do Distrito Federal diz que foi acolhida pela comunidade onde trabalha.\nÉ minha primeira comarca, e escolhi Cavalcante por experiências pessoais e por meu envolvimento com a comunidade quilombola. Me apaixonei pelo projeto. Me sinto em casa”, disse.\nO casamento da magistrada com o empresário Erik Leoni aconteceu na última quinta-feira (25), durante um evento que reuniu outros 45 casais, no primeiro casamento comunitário do Projeto Raízes Kalungas - Justiça e Cidadania, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO).\nJuíza se casa em cerimônia comunitária kalunga, em Cavalcante\nAmor sem idade cronológica: 'casamentos grisalhos' cresceram 23,5% no Brasil, revela IBGE