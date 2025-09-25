-VÍDEO_JUÍZA_CASAMENTO (1.3316825)\nA juíza Isabela Rebouças Maia irá se casar com o o professor Erik Leoni nesta quinta-feira (25) durante uma cerimônia comunitária Kalunga, realizada em Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros, no Entorno do Distrito Federal. O evento reunirá 49 casais em um único casamento coletivo, com direito a salão de festas, decoração, mesa de doces, jantar para cerca de 500 pessoas e bênçãos ecumênicas.\nA iniciativa faz parte do Projeto Raízes Kalungas – Justiça e Cidadania, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), criado para promover inclusão social, acesso a direitos e fortalecimento da identidade quilombola.\nAo POPULAR, a juíza contou que a decisão de participar do casamento coletivo surgiu de forma espontânea durante uma reunião na comarca do tribunal na cidade, onde ela trabalha há 6 meses.