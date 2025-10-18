-Vídeo mostra momento em que dono de farmácia é baleado, em Goiânia (1.2480684)\nO julgamento de Felipe Gabriel Jardim, acusado de matar o ex-sogro João do Rosário Leão em uma farmácia, foi remarcado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), após ter sido cancelado na última terça-feira (15) quando uma jurada passar mal durante a sessão.\nNo despacho o juiz Antônio Fernandes de Oliveira, da Vara Criminal dos Crimes Dolosos contra a Vida e Tribunal do Júri, remarcou o júri para o dia 19 de janeiro de 2026 e também dispensou Kennia Yanka, filha de João do Rosário, de depor na próxima sesão.\nO POPULAR não conseguiu contato com a defesa de Felipe Gabriel, até a última atualização dessa reportagem.\nJúri de acusado de matar ex-sogro em farmácia é cancelado após jurada passar mal\nFilha de dono de farmácia mostra mensagens de Felipe Gabriel no dia do crime