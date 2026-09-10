-VÍDEO: Juntos há 15 anos, trisal de Goiânia conta como é a vida em família: 'Lutamos por dignidade’ (1.3454634)\nHá 15 anos, Jucimara Chaveiro, de 41 anos, Renaultt Chaveiro, de 40, e Vanessa Martins, 34, vivem como uma família em Goiânia. A relação, que começou de forma conturbada e cercada de ciúmes, foi construída ao longo dos anos e hoje é defendida pelo trio como uma família baseada em companheirismo, diálogo e acordos, mas que ainda relata episódios de preconceito e sexualização, além da dificuldade de serem aceitos por parte da sociedade.\nEm entrevista ao O POPULAR, Jucimara, conhecida como "Juba", contou que a principal dificuldade está na forma como as pessoas enxergam um relacionamento formado por três adultos. Segundo ela, muitos reduzem a relação à sexualidade, principalmente nas redes sociais.