Na manhã desta quarta-feira (10), a 2ª Vara de Crimes Dolosos Contra a Vida e Tribunal do Júri de Goiânia absolveu Dedilson de Oliveira Souza, pai de Danilo Pignato de Oliveira, de 8 anos, que foi atropelado e morto na frente dele por um motorista embriagado e em alta velocidade, após invadir o canteiro central da Avenida dos Pirineus, no Setor Esplanada dos Anicuns, em dezembro de 2022. No momento do acidente, a criança e o pai vendiam balinhas no canteiro quando foram atingidos pelo motorista.\nApós o atropelamento e a morte de Danilo, o pai teria sido tomado por uma violenta emoção e agredido Francilei da Silva de Jesus, condutor do veículo responsável pelo acidente, desferindo contra ele vários socos e, em seguida, uma pedrada, que teria causado diversas lesões na cabeça do motorista. Francilei chegou a ser socorrido e encaminhado com vida ao hospital, mas não resistiu e morreu.