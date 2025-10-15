-Vídeo mostra momento em que dono de farmácia é baleado, em Goiânia (1.2480684)\nO julgamento de Felipe Gabriel Jardim, acusado de matar o ex-sogro João do Rosário Leão em uma farmácia, foi cancelado nesta terça-feira (15) em Goiânia após uma jurada passar mal durante a sessão. A decisão foi tomada pelo juiz depois que a mulher, de cerca de 25 anos, apresentou uma crise de ansiedade e precisou de atendimento médico.\nDe acordo com o advogado da família da vítima e assistente de acusação do Ministério Público, Emanuel Rodrigues, o incidente ocorreu durante o depoimento de Kennia Yanka, filha de João do Rosário. Segundo ele, o clima ficou tenso após perguntas feitas pela defesa que, segundo o advogado, teriam sido desrespeitosas.\nVeja mais unformações na TV Anhanguera: Julgamento de homem acusado de matar o ex-sogro é cancelado