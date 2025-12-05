-Morte de Ielly Gabriele (1.3345523)\nO júri popular do acusado de matar a namorada, Ielly Gabriele Alves, de 23 anos, que filmou a própria morte, foi cancelado após a plateia aplaudir o promotor de Justiça. O julgamento acontecia em Jataí, no sudoeste. Diego Fonseca Borges, 29, segue preso desde o episódio, segundo a defesa dele, Mirelle Gonsalez Maciel. A advogada relatou ao POPULAR que pediu a dissolução do conselho.\nHouve várias manifestações da plateia que foram claramente perceptíveis pelos jurados, criando um ambiente de pressão e comprometendo a serenidade necessária para o julgamento imparcial", explicou a advogada.\nConforme o Código de Processo Penal brasileiro (CPP), manifestações do público durante o julgamento em um Tribunal do Júri, que possam influenciar os jurados são proibidas e podem levar à suspensão ou dissolução da sessão. A regra cita o princípio da serenidade e imparcialidade do julgamento.