Em júri popular realizado mais de 14 anos após a ocorrência do crime, dois dos três réus por matar o advogado Davi Sebba foram condenados. O ex-policial militar Jonathas Atenevir Jordão foi condenado a 12 anos de reclusão. Ele será preso pelo crime de homicídio qualificado. O tenente PM Ednailton Pereira de Souza foi condenado a 7 anos de reclusão por homicídio simples e 3 anos por porte ilegal de arma, totalizando 10 anos de reclusão. O sargento Luiz Frederico de Oliveira foi absolvido dos crimes.\nA defesa de Jonathas afirmou que a Justiça confirmou o policial não possui condenações anteriores e que o juiz considerou que ele não apresenta periculosidade nem perfil voltado à prática de atos violentos (veja a nota completa ao final da reportagem).\nA sessão foi presidida pelo juiz Antônio Fernandes Oliveira. “Nos meus 35 anos de magistratura, esse julgamento foi o mais complicado em toda a minha vida", disse ele. O júri, que ocorreu no Tribunal do Júri de Goiânia, Setor Park Lozandes, começou na quinta-feira (1°) e se estendeu até esta sexta. Nos dois dias, o julgamento ultrapassou o tempo previsto – inicialmente começaria às 8h30 e terminaria às 18 horas – e teve mais de 12 horas de duração por dia.