A professora Nilza Maria da Silva, de 51 anos, vai prestar seis meses de serviço comunitário como parte do acordo de não persecução penal (ANPP) para encerrar o processo criminal pela morte da técnica de enfermagem Olímpia Miguel Manso, de 49 anos, em um acidente de trânsito no Setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia. Nilza bateu o carro na moto de Olímpia, no cruzamento da Rua J2-A com o Anel Viário. O Ministério Público de Goiás (MP-GO) propôs o acordo porque o contexto penal se encaixava na legislação que trata das ANPPs, como o fato de a pena mínima prevista ao crime pelo qual ela respondia ser de até quatro anos.\nOlímpia voltava do trabalho, pouco depois das 7 horas da manhã, quando sua moto foi atingida por trás pelo veículo dirigido por Nilza. Imagens de câmera de segurança mostram a motocicleta desacelerando aos poucos na J-2, conforme se aproxima do Anel Viário, até parar após a faixa de pedestre, esperando uma moto e um carro na outra via passarem. Após a colisão, Nilza seguiu dirigindo, passando pelo corpo da vítima. Um laudo pericial da Polícia Científica aponta que a professora deixou de tomar as precauções necessárias para evitar o acidente e demonstrou “total falta de atenção”, descumprindo “seu dever de cuidado”.