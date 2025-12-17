Júri popular durou mais de 20h e foi suspenso na madrugada desta quarta-feira (Reprodução/TV Anhanguera)\nO julgamento do motorista de caminhão Jhonatan Murilo Leite, acusado de causar um acidente que matou quatro policiais do Comando de Operações de Divisas (COD), foi adiado após a suspensão do júri pela Justiça, em Cachoeira Alta, no oeste goiano. O pedido para definição de uma nova data foi feito pelo Ministério Público de Goiás (MPGO). O julgamento durou mais de 20h e foi suspenso na madrugada desta quarta-feira (17). As informações são da TV Anhanguera.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do motorista para um posicionamento sobre o caso. A reportagem entrou em contato com o MPGO para um esclarecimento sobre o julgamento, mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem.