A Justiça anulou a doação de uma área pública para a Loja Maçônica Grande Oriente Nacional - Glória do Ocidente do Brasil na qual seria construída uma praça no setor Village Garavelo I, em Aparecida de Goiânia. De acordo com a decisão judicial, a entidade deverá desocupar a área no prazo de 30 dias.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa da Loja Maçônica Grande Oriente Nacional - Glória do Ocidente do Brasil até a última atualização desta matéria. Em nota, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia disse que a área foi doada em gestões anteriores e que, seguindo orientação do Ministério Público, a gestão municipal ingressou com processo de revogação da doação (leia a nota na íntegra ao fim do texto).\nNa sentença, o juiz Eduardo Cardoso Gerhardt afirmou que a doação transgrediu princípios como legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa. Além disso, a loja maçônica foi condenada a desocupar o imóvel no prazo estipulado, sob pena de multa diária de R$ 1 mil e execução específica das custas processuais para a desocupação.