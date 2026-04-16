-VÍDEO_CHOQUEI (1.3398838)\nA Justiça apontou Raphael Sousa Oliveira, criador da página "Choquei", como o braço de comunicação de uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro e estelionato digital. Os suspeitos teriam movimentado cerca de R$ 1,6 bilhão. De acordo com uma decisão da 5ª Vara Federal de Santos, obtida pelo G1, o influenciador atuava como "operador de mídia", utilizando o alcance de sua plataforma digital para gerir a imagem do grupo e promover atividades ilícitas (assista acima).\nEm nota, a defesa de Raphael esclareceu que seu vínculo com os fatos investigados decorre, exclusivamente, da prestação de serviços publicitários por meio de sua empresa. Disse também que os trabalhos realizados pelo influenciador configuram uma atividade lícita e regularmente exercida há anos. Afirmou ainda que "Raphael não integra organização criminosa" (leia a íntegra ao final do texto).