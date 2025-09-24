O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou o bloqueio de bens do empresário Renê da Silva Nogueira Júnior e da esposa dele, a delegada Ana Paula Lamego Balbino, para garantir pagamento de indenização à família de Laudemir de Souza Fernandes, assassinado por Renê no mês passado.\nJustiça bloqueou bens do casal na soma total de até R$ 200 mil. Decisão atendeu a um pedido feito pela esposa de Laudemir, Liliane Franca da Silva, e foi proferida nesta terça-feira (23) pelo juiz Marcus Vinícius do Amaral Daher, da 3º Vara Cível de Contagem.\n"Diante do fundado receio de que os réus dilapidem seu patrimônio para frustrar uma futura e provável condenação indenizatória, requer a concessão de tutela de urgência para determinar o arresto de bens e valores no momento de R$ 200.000,00", disse Marcus Vinícius do Amaral Daher, juiz da 3º Vara Cível de Contagem.