A Universidade Federal de Goiás (UFG) sedia, neste sábado (8), na Faculdade de Direito, Praça Universitária (Setor Leste Universitário), a mesa-redonda “Justiça climática à luz da COP30”, a partir das 9h30. O evento se insere no quadro preparatório para a COP30 e é promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Direito e Políticas Públicas (PPGDP) e também apoiado pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), que se envolve por meio dos programas de pós-graduação em Direito Agrário e em Direitos Humanos.\nComo foco da conferência estão temas como redução de emissões de gases de efeito estufa; adaptação às mudanças climáticas; financiamento climático para países em desenvolvimento; tecnologias de energia renovável e as soluções de baixo carbono; preservação de florestas e da biodiversidade; justiça climática; e os impactos sociais das mudanças climáticas.