A Justiça concedeu, nesta quarta-feira (3), habeas corpus para o empresário Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira, no caso em que responde por dívida de pensão de R$ 1,175 milhão à ex-esposa Andressa Mendonça. A liminar, que retira o mandado de prisão que estava em aberto, foi assinada pelo desembargador Adegmar José Ferreira ao reconhecer a “impossibilidade atual de pagamento” do empresário devido a dívidas fiscais.\nAo POPULAR, a advogada Andressa Mendonça disse que recebeu a notícia com “muita indignação” e que a lei que pune as pessoas que atrasam a pensão alimentícia “parece não valer” para ela. Acrescentou que irá recorrer da decisão. A assessoria de Cachoeira esclareceu que a pensão é unicamente para a filha menor de idade do casal.\nO POPULAR mostrou que Cachoeira teve a prisão decretada no dia 25 de novembro pela 6ª Vara de Família de Goiânia após o acúmulo de uma dívida cujo valor é resultado de uma pensão fixada em 120 salários mínimos por mês. Embora o mandado de prisão já tivesse sido expedido, ele ainda não havia sido cumprido.