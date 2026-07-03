-Vídeo moto (1.3101622)\nA Justiça condenou um motorista e a empresa para a qual ele prestava serviços a pagarem R$ 200 mil de indenização por danos morais ao viúvo da motociclista Elda de Souza Oliveira, de 29 anos, que morreu após ser atropelada por um caminhão de entrega de hortifrúti, em Goiânia. Imagens de uma câmera de segurança mostraram o momento em que a motociclista estava parada no semáforo e foi atingida em cheio pelo caminhão, que seguia no mesmo sentido da via (veja o vídeo acima). Cabe recurso na decisão.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa da empresa e do motorista para que eles pudessem se posicionar.\nO acidente aconteceu na madrugada de 18 de janeiro de 2024, uma quinta-feira, no cruzamento da Rua 10 com a Rua 94, no Setor Central, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, Elda voltava para casa, após deixar o marido no trabalho.