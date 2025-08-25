Delegado Dannilo Ribeiro Proto foi transferido para delegacia de Goiânia (Reprodução / Instagram Dannilo Proto)\nO Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) alegou equívoco e corrigiu o local da prisão do delegado Dannilo Ribeiro Proto, suspeito de fraudes de R$ 2,2 milhões em contratos de escolas de Rio Verde. Após audiência de custódia, havia sido determinado que ele fosse encaminhado para à Casa de Prisão Provisória (CPP), com observação de separarem uma cela especial. Em nova decisão, assinada horas depois, foi ordenado que ele ficasse preso na Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios, em Goiânia.\nVerifica-se que houve equívoco ao redigir, termo de assentada, o local onde o custodiado deve ser recolhido. Retifico o decisum retromencionado para constar o seguinte texto: ‘Dannilo Ribeiro Proto deverá(ão) ser(em) imediatamente encaminhado(s) à DIH - Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios.’, descreveu a magistrada Lívia Vaz da Silva.