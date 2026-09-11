A Justiça deu mais 60 dias para a Prefeitura de Goiânia concluir o processo de tratamento do chorume produzido no aterro sanitário municipal para que não seja mais necessário o envio do material – um líquido altamente poluente, resultante da decomposição de resíduos orgânicos – para a estação de tratamento de esgoto (ETE) da Saneago, no Setor Goiânia 2, às margens do Rio Meia Ponte. O prazo inicial de 120 dias havia vencido em 2 de maio.\nO POPULAR mostrou na terça-feira (8) que, apesar de ter contratado ainda em janeiro uma empresa – a Solos Solution, de Uberlândia – sem licitação por R$ 2,15 milhões para resolver o impasse sobre o chorume, a Prefeitura nunca apresentou os resultados do trabalho desenvolvido nem formalizou um pedido de prazo com data definida para que a transição fosse concluída. Em alguns documentos, chegou a sugerir um período de 280 dias, mas nunca o oficializou.