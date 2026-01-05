-cadela_emocional_justica.mp4 (1.3357335)\nUma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) trouxe alento para um casal que é tutor da pequena Santa, uma cadela que é suporte emocional. A Justiça determinou que uma companhia aérea permitisse que a cadela viajasse na cabine de passageiros, junto às suas donas.\nA enfermeira Thaynara Lorrane, a nutricionista Paula Rabelo e a cadelinha viajaram na última quarta-feira (31) para Maceió (AL), na região nordeste do país, e devem retornar para Goiânia nesta terça-feira (06).\nOs cães de suporte emocional não exigem adestramento específico, mas geram um vínculo terapêutico com o tutor. Essa categoria é reconhecida por laudos médicos e psicológicos, que indicam que o animal faz parte do tratamento de saúde mental.\nAo POPULAR, Thayara Lorrane, tutora da Santa, contou que ela, a esposa e Santa viajaram para a capital de Alagoas para passarem a virada de ano. De acordo com a enfermeira, a Santa exerce o papel de cão de suporte emocional, auxiliando diretamente no controle da ansiedade, segurança emocional e na prevenção de agravamento do quadro clínico.