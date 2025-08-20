O influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, devem ser encaminhados para o sistema prisional da Paraíba. A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, nesta terça-feira (19), acata parte do pedido da defesa do casal.\nOs advogados tinham solicitado também que o casal deveria aguardar a transferência na penitenciária de Tremembé, que foi negado. Desde segunda-feira, eles estão no CDP 1 de Pinheiros. O prazo da Justiça é que a mudança aconteça em até cinco dias.\nMais cedo, o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) negou o habeas corpus da defesa.\nHytalo e o marido foram presos na última sexta-feira, em Carapicuíba, Grande São Paulo, sob suspeita de ocultação de provas e intimidação de testemunhas.\nHytalo é investigado pelo Ministério Público da Paraíba e pelo Ministério Público do Trabalho desde 2024 sob suspeita de exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais. Ele nega as acusações e sua defesa alega que as acusações são infundadas.