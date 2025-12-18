A Justiça acatou pedido do Ministério Público Federal (MPF) e do Ministério Público de Goiás (MP-GO) para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) apresentar e executar plano emergencial de contingência sobre os riscos ambientais no Aterro Ouro Verde, em Padre Bernardo, palco de três deslizamentos em pilha de resíduos. O prazo é de três dias, tanto para apresentação do plano como para execução de reforço estrutural nas lagoas de chorume. A pasta diz que recorrerá da decisão. Também aponta que as medidas são de responsabilidade da empresa Ouro Verde, que já estaria cumprindo as determinações.\nO empreendimento privado, no Entorno do Distrito Federal, teve o primeiro desastre ambiental registrado em 18 de junho, com o desabamento de ao menos 42 mil toneladas de resíduos que atingiu o Córrego Santa Bárbara. Um termo de ajuste de conduta (TAC) foi firmado entre a empresa e a Semad em julho com prazos e ações emergenciais a serem feitas. Contudo, em novembro, dois novos deslizamentos foram registrados. O segundo, no dia 12, abrangeu ao menos 3 mil toneladas, mas sem atingir o curso hídrico. O terceiro, no dia 25, não teve o montante estimado, mas também chegou ao córrego que já estava com o uso de água proibido desde junho.