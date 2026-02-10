Às 3 horas da manhã, antes do nascer do sol, Maria Suzana Araújo, 59 anos, já está de pé em Valparaíso de Goiás, Entorno do Distrito Federal. É nesse horário que sua mãe, Maria Socorro de Araújo, 87, acorda. Diagnosticada com a doença de Alzheimer, Socorro fala de memórias de outrora, sem perceber a ausência da luz natural. Em 2 de fevereiro, uma decisão judicial garantiu à idosa o direito de receber pensão dos outros nove filhos, em um tipo de ação judicial cada vez mais frequente com o envelhecimento da população.\nHá sete anos, o dia de Maria Suzana só termina às 20h30, quando se inicia uma noite de sono interrompido por demandas da mãe. No auge da exaustão e após tentativas frustradas de chegar a um acordo com os irmãos quanto à divisão do cuidado, a mulher decidiu recorrer à Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), que ingressou com a ação para pedir o pagamento de R$ 4.554 mensais à idosa. O pedido foi acolhido em decisão do juiz Rodrigo Victor Foureaux Soares, da Vara de Famílias e Sucessões, da Comarca de Valparaíso de Goiás.