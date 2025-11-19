Decisão da 15ª Vara Cível e Ambiental de Goiânia visa regularizar a administração do clube, que não tem eleições desde o biênio 2021-2022, e proteger seu patrimônio (Wesley Costa/O Popular)\nA Justiça determinou que a atual gestão do Jóquei Clube de Goiás convoque a Assembleia Geral de Eleições em 15 dias. As eleições são para definir a Diretoria, o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal que atuarão no biênio 2026 a 2028. A decisão da 15ª Vara Cível e Ambiental de Goiânia é de 12 de novembro.\nO POPULAR não conseguiu contato com o Jóquei Clube de Goiás até a última atualização da matéria.\nDe acordo com a decisão judicial, a urgência na convocação das eleições se dá por conta do risco de dano ao patrimônio da associação, em razão do processo de desapropriação da sede social por uma diretoria com mandato expirado.