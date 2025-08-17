A Justiça de São Paulo determinou a quebra de sigilo de uma conta de email que enviou mensagens com ameaças de morte para Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, autor de vídeo com denúncias de adultização e exploração de crianças e adolescentes nas redes sociais que mencionam o influenciador Hytalo Santos.\nO advogado de Felca afirma que o endereço de email enviou duas mensagens ao youtuber neste sábado (16).\nAlém do acesso a dados do dono da conta, a Justiça determinou que a empresa de tecnologia informe o endereço IP de acesso dos últimos seis meses, "portas lógicas de origem, data, hora, minutos, segundos e milésimos de segundos, bem como quaisquer dados cadastrais aptos a identificar o usuário responsável".\nQuem é Felca, influenciador que viralizou com vídeo sobre adultização de crianças