O humorista e influenciador goiano Waldemar Neto Lobo Melo do Carmo, conhecido como Seu Waldemar, teve a soltura determinada pela Justiça de Goiás após pagar cerca de R$ 46 mil em dívida de pensão alimentícia, débito que havia motivado a sua prisão. Segundo o advogado dele, Rumennigge Pires Dietz, a expectativa é que a liberação ocorra na manhã desta terça-feira (7), após a conclusão dos trâmites judiciais.\nAo POPULAR, a advogada Flávia Aragão, que representa a mãe da criança, a influenciadora Samira Moura, explicou que o valor inicial da dívida era de aproximadamente R$ 60 mil, mas foi reduzido após pagamentos parciais efetuados pelo humorista. O caso corre em segredo de Justiça.\nHumorista Seu Waldemar que teve prisão decretada por não pagar pensão está há mais de 1 ano sem ver filho, diz advogada