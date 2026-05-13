A Justiça de Goiás determinou a soltura do empresário Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira, informou o advogado Arthur Paulino, que confirmou que o cliente já está em liberdade. Cachoeira havia sido preso nesta quarta-feira (13) pela Polícia Federal no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.\nConforme apuração do g1 Política, ele é investigado por calúnia, difamação e injúria. O POPULAR pediu um posicionamento para a defesa sobre as acusações, mas não obteve retorno.\nO mandado de prisão preventiva foi expedido pela 8ª Vara Criminal de Goiânia, de acordo com o g1.\nAo POPULAR, o Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) informou que o processo tramita sob sigilo e, por isso, não fornecerá detalhes.\nCarlinhos Cachoeira (Agência Brasil)\nSobre Carlinhos Cachoeira\nCarlos Augusto de Almeida Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira, se tornou uma figura central no noticiário brasileiro em 2012. À época, a Operação Monte Carlo, da Polícia Federal, o apontou como o mentor de uma rede clandestina de jogos e caça-níqueis que exercia forte pressão sobre o setor público e o empresariado.