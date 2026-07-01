Morreu, na tarde desta terça-feira (30), Aparecida Alves da Silva, de 61 anos, servidora da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), que havia sido atropelada por um motorista embriagado no sábado (27), na Avenida Americano do Brasil, Parque Santa Rita. Ela foi atingida pelo veículo dirigido por Gabriel Alves Conceição, 27 anos, motorista de aplicativo que, apesar de preso em flagrante, teve liberdade provisória concedida em juízo. Outro atingido no acidente, Fernando Lemes dos Santos, 42 anos, segue internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).\nA morte de Aparecida foi confirmada um dia após a servidora ter entrado em protocolo de morte encefálica. Ela tinha sido internada em estado grave e respirava com a ajuda de aparelhos. A mulher trabalhava havia cerca de 12 anos na Comurg e se aposentaria no fim deste ano. Ela deixa um filho e uma neta de um ano e meio.