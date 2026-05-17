O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) determinou que a Prefeitura de Goiânia não avance no processo de desocupação de imóveis no Setor Estrela D’Alva, na região noroeste da capital, nem realize quaisquer outras intervenções decorrentes das obras de expansão da Avenida Goiás Norte, enquanto não forem garantidos o contraditório e a ampla defesa aos moradores e comerciantes da região notificados pela administração municipal. Na decisão, proferida na última sexta-feira (15), também foi determinada a remessa de cópia dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias da instituição.\nNa última terça-feira (12), a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) acionou a Justiça para tentar suspender as notificações de desocupação expedidas pela Prefeitura aos moradores e comerciantes da região no dia 4 de maio. A desocupação tem como objetivo viabilizar a extensão da Avenida Goiás Norte. A continuidade da via até o Jardim Primavera, no encontro com a Rodovia GO-070, na saída para Goianira, foi uma promessa de campanha do prefeito Sandro Mabel (UB). A ação deve afetar moradores e comerciantes de pelo menos quatro vias diferentes do Estrela D’Alva: Avenida 9 de Julho, Rua 17 de Março, Rua Sol Nascente e Rua Estrela D’Alva.