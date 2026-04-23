Defesa do influenciador alega que ampliação do período de detenção não tinha respaldo legal; ministro do STJ apontou excesso no prazo da medida (Reprodução/Instagram)\nO Superior Tribunal de Justiça (STJ) atendeu ao pedido de habeas corpus e decidiu pela soltura do influenciador e dono da Choquei, Raphael Sousa Oliveira, na manhã desta quinta-feira (23). Segundo o advogado Pedro Paulo Medeiros, a Justiça considerou ilegal a fixação da prisão por 30 dias e corrigiu o excesso da medida.\nNa decisão, o ministro Messod Azulay Neto, relator do caso no STJ, considerou ilegal o decreto de prisão temporária por 30 dias. Segundo o magistrado, a própria Polícia Federal havia solicitado prazo de apenas cinco dias, período que já havia se encerrado.\nDe acordo com a nota da defesa, ao analisar o habeas corpus impetrado pelos advogados, o ministro do STJ entendeu que a ampliação do período de custódia não tinha respaldo legal (leia a nota na íntegra no final da matéria).