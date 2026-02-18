A Justiça manteve a decisão que liberou a prefeitura de Goiânia para enviar chorume produzido no aterro sanitário municipal para a estação de tratamento de esgoto (ETE) da Saneamento de Goiás (Saneago), no Setor Goiânia 2, às margens do Rio Meia Ponte, até o começo de maio. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) de Goiás havia recorrido da primeira decisão judicial, dada no começo do ano, mas seu argumento não foi acatado.\nA Semad argumentou que a ETE não tem licença nem estrutura para dar a destinação adequada ao chorume, um líquido altamente poluente resultante da decomposição de resíduos orgânicos, e que isso trazia riscos para o Meia Ponte. Por outro lado, a prefeitura alega que precisa de prazo para concluir o processo de tratamento contratado de forma emergencial envolvendo o uso de biomassa de microrganismos para reduzir a carga poluidora do chorume, também chamado de lixiviado.